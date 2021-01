Putin se je v vodo potopil 19. januarja v bazenu blizu Moskve pri temperaturi zraka okoli –20 stopinj Celzija, to pa je storil v poklon tradiciji pravoslavnih vernikov na praznik Svetih treh kraljev. Na dan praznika, s katerim se pravoslavni verniki, med njimi tudi politiki, spomnijo krsta Jezusa v reki Jordan, naj bi bila voda sveta, običaj pa naj bi pozitivno vplival na zdravje, krepil imunski sistem in človeka očistil grehov.

Putin se ni prvič slekel za javnost, saj se je na ta praznik v ledeni vodi kopal tudi v minulih letih, poleg tega so ga napol golega poslikali tudi leta 2017, ko je lovil ribe, in leta 2009, ko je na počitnicah zgoraj brez jahal konja. A tokrat ruski predsednik državljanov ni zagrel samo s svojo fizično upornostjo, ampak tudi opravo. Na sebi je namreč imel modre kopalke, ob katerih so uporabniki družbenih omrežij spomnili na podobnost z zastrupljenimi modrimi spodnjimi hlačami, s katerimi naj bi lani poskušali zastrupiti ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, potem pa so izginile.