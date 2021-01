Ali je njena objava prišla do ZDA in njihovega novega predsednika, ne vemo, se pa očitno tudi v naših koncih najdejo ljudje, ki jih dalmatinska pevka ne zanima preveč. Med njimi je glede na njegove nekdanje izjave tudi Miroslav Škoro, glasbenik, podjetnik in politik, ki je kandidiral za hrvaškega predsednika in mu je Severina pred meseci pokazala sredinec zaradi njegovega stališča do splava. Ob tem pa napisala, da si je Škoro v pozni mladosti zelo želel postati panonski mornar, a je pozabil, da obstaja Balašević.

Škoro je v gostovanju v oddaji Nedeljom u 2 na hrvaški nacionalni televiziji na temo Severine, o kateri ga je povprašal voditelj Aleksandar Stanković, dejal, da se z njo ni nikoli ubadal, ter dodal: »Ne uporabljam wikipedije in se ne ukvarjam z izjavami kolegice… kako se že piše…?« Severina mu je odgovorila prek instagrama: »Vsi vedo, kako se pišem. Ne skrivamo vsi svojega priimka, tako kot Škoro skriva, da ima ženo srbskih korenin, kar mi je seveda super. Ko sem izvedela za to, mi je bilo všeč, da imamo tako liberalnega ultradesničarja.«