Radulovićevi se je namreč hitro pridružilo več igralk, ki so med letoma 2008 in 2020 padle v kremplje Aleksića, ko so obiskovale njegovo igralsko šolo, Aleksić pa je zdaj že v priporu. Filmski režiser, producent, scenarist, igralec in pedagog je v svoji šoli skozi leta poučeval več kot 3000 deklet in fantov, za zaprtimi vrati pa se je dogajalo še marsikaj drugega. Prijatelj vojnega zločinca Željka Ražnatovića - Arkana, ki mu je režiral tudi njegovo poroko s Svetlano Veličković - Ceco, je učne ure vedno začel z molitvijo, staršem otrok je prepovedoval udeležbo pri pouku, učencem rad govoril, da so neumni in leni, tiste učenke, pogosto tudi mladoletne, ki so mu padle v oči, pa so postale žrtve gnusnih spolnih dejanj.

Po izpovedi Radulovićeve so na facebook strani Nisam tražila svoje zgodbe o spolnih zlorabah začele deliti tudi druge igralke iz regije. Izkazalo se je, da ni veliko bolje niti na igralskih akademijah od Zagreba do Sarajeva, med najhujšimi izpovedmi pa je pričevanje o profesorju na sarajevski akademiji scenskih umetnosti, ki je od deklet na sprejemnem izpitu zahteval, da se slečejo do spodnjih hlačk, nato pa jih je otipaval, da bi »preveril njihovo fizično kondicijo«. V luči dogodkov so zato na zagrebški igralski akademiji študentke pozvali, naj se javijo, ali se je kaj podobnega dogajalo tudi njim, do zdaj so dobili 12 prijav študentk, ki so delile »grozne, žalostne zgodbe«.