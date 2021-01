Drugo so prevzeti in prevedeni izrazi oziroma diskurz, za katerega so značilne fraze kot »zaviti v črno« ali »sigurno en«. Jezik je živa tvorba, pravijo jezikoslovci. Novi izrazi so v stalnem nastajanju. Zadnje čase v južnoslovanski športni terminologiji pozornost zbuja izraz »prelomiti«. Uporablja se, ko se igralec ali klub dogovori za podpis pogodbe. Pomeni, da si se dokončno odločil, neka intuicija pa govori, da bi se lahko v kratkem pojavil tudi v domačijskem etru. Glede intuicije tudi čestitke vsem, ki vam je roko vodila v izbiro dvojke Burleyja proti Liverpoolu. Okoli 10 je bila kvota, ne? Lepo, lepo.

Angleži ta konec tedna pretežno igrajo FA pokal, kar bomo preskočili in šli direktno v Francijo. Rennes in Monaco, ljubljenčka te rubrike, bijeta pomembni bitki z Lillom in Marseillom. Predvsem v Rennesu bi lahko bil remi za kvoto tri, čeravno velja dvojni znak prej odigrati na goste, medtem ko bi Monaco s kvoto 1,80 skoraj moral zmagati. Pričakovati je tudi gola na obeh straneh in visok izid. V italijanskem prvenstvu se danes soočata Milan in Atalanta. Prvo- in šestouvrščena ekipa. A ob letošnji šibkosti Juventusa tudi Atalanta verjetno še sanjari o vrhu. Nič kaj spoštljiva do nekdanjega velikana ni bila v zadnjih letih, in če kdaj, se Milan te čase lahko počuti sposobnega poravnati stare dolgove. Pričakovati je gole na obeh straneh in zmago Milana, za kar je na voljo kvota 4,30. Manđo in Ibro skupaj. Zveni nevarno. Kot da bi košarkarska ekipa igrala z dvema visokima centroma. Ali kot da bi skupaj pela vokalista AC/DC in G'n'R.

Podobna koncentracija Balkana oziroma trde Srbije se je s prestopom Luke Jovića zgodila v Eintrachtu. Jović se zdi primeren za bundesligo. Ima »ta start« in »ta prsa«, bi rekel kdo. Od njihovega gostovanja pri trmastem Bielefeldu je pričakovati večje število golov v obeh mrežah, za kar je na voljo kvota 1,85. In še špansko prvenstvo, kjer bo šel Real celit pokalno rano v goste k neugodnemu Alavesu. Bržkone bo zmagal, vendar pa bi znal dobiti tudi gol. Kvota na kombinirano tovrstno stavo pa je spodobnih 2,85.