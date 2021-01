Od sobote bo treba izvajati nujne ukrepe za te primere. Mednje sodijo prepoved prejemanja živih divjih prašičev in njihove odpreme na druge lokacije, intenzivni odstrel divjih prašičev, prepoved in omejitev krmljenja na krmiščih, biovarnostni ukrepi v zvezi z lovom in ustrezno ravnanje z najdenimi poginulimi divjimi prašiči. Zaradi visoke stopnjo ogroženosti je predviden tudi izredni odstrel divjih prašičev.