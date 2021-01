Dan D v pandemični Lombardiji

Obeti letošnjega počasnega gospodarskega okrevanja v evrskem prostoru po drugem valu pandemije temeljijo predvsem na predpostavki, da bo možno širjenje virusa močno zajeziti, če evropski voditelji že ne bodo mogli povsem olajšani stopiti pred svoje državljane in razglasiti zmage nad virusom, ki je v minulem letu dni, ko so ga prvič odkrili na tržnici v Wuhanu, svet obrnil na glavo. Politika se tega še kako dobro zaveda. Slab mesec dni po začetku cepljenja v Evropski uniji so rezultati precepljenega prebivalstva vsaj z enim odmerkom relativno skromni.