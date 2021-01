Sodišče je organizatorja tihotapljenja, 41-letnega severnoirskega prevoznika Ronana Hughesa in 43-letnega romunskega državljana Gheorghea Nico spoznalo kriva za 39 ubojev ter jima prisodil zaporno kazen 20 oziroma 27 let. Prvi je krivdo za uboj 39 ljudi priznal, drugi pa ne.

Voznika tovornjaka Mauricea Robinsona in Eamonna Harrisona, ki sta prav tako iz Severne Irske, je obsodilo na 13 oziroma 18 let zapora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sodnik Nigel Sweeney je v izreku sodbe poudaril, da je skupina dolgo vodila razvito in dobičkonosno operacijo tihotapljenja predvsem vietnamskih migrantov preko Rokavskega preliva. Obsojencem je povedal, da bodo najmanj dve tretjini kazni prestali za zapahi in ne samo običajno polovico.

Robinson je trupla migrantov našel v hladilni prikolici tovornjaka, ko ga je prevzel v Essexu na jugovzhodu Anglije, potem ko ga je iz Belgije pripeljal Harrison, ki pa krivde ni priznal. Harrison je trdil, da ni vedel, da so bili migranti v prikolici tovornjaka, ki ga je peljal do belgijskega kraja Zeebrugge, kjer se je nato vkrcal na trajekt do Otoka.

Tragedija je osvetlila nevarnost nezakonitih migracij, ko tihotapci ljudi izkoriščajo ranljivost migrantov z obljubami o dobro plačanem delu v Združenem kraljestvu, kjer so potem prisiljeni delati v napol suženjskih razmerah. Večina žrtev je bila iz osrednjega dela Vietnama, ki je eden najrevnejših delov države. Med 39 žrtvami je bilo deset najstnikov, najmlajši je bil star 15 let.

Forenzični izvedenec je na sojenju povedal, da je zrak v hladilni prikolici postal strupen po okoli devetih urah in da je smrt sledila kmalu po tem. Migranti so umrli zaradi hipertermije in zadušitve. V preiskavi so ugotovili, da so migranti v prikolici neuspešno skušali telefonirati, saj signala ni bilo, ter da so se na druge načine skušali rešiti iz hladilne prikolice, v kateri je bilo sicer hlajenje izključeno.

Migranti so plačali po 14.000 evrov za to, da jih je tihotapil šofer, ki je vedel, da so v vozilu, kar naj bi bila privilegirana usluga.

Skupina obsojenih tihotapcev naj bi med majem 2018 in 23. oktobrom 2019 skupno izvedla sedem tihotapljenj ljudi. Še tri moške, ki so sodelovali v skupini, je sodišče danes obsodilo na zaporne kazni od treh do sedem let zapora.