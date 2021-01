Seks v mestu je v šestih letih predvajanja (1998–2004) postala ena od najbolj priljubljenih serij v zgodovini. Pripovedovala je o štirih prijateljicah, njihovem samskem življenju, nakupovanju dragih oblek in čevljev ter priložnostnem seksu v New Yorku. Največja »novost« v tej ikonski seriji je bil ravno slednji.

Junakinje serije so bile dobrih trideset let stare Carrie (v podobi igralke Sarah Jessice Parker), Charlotte (Kristin Davis) in Miranda (Cynthia Nixon) ter »starejša« Samantha, ki jo je upodabljala v Veliki Britaniji rojena ameriško-kanadska igralka Kim Cattrall. Na začetku serije naj se mlajše tri ne bi zavedale, koliko starejša od njih je Samantha, ta pa je nato v zadnjem prizoru prvega od dveh filmskih nadaljevanj serije (iz let 2008 in 2010) praznovala petdeseti rojstni dan. Kritikom prvi film ni bil niti malo všeč, drugega pa so raztrgali, kljub temu pa sta postala donosni uspešnici. Konec leta 2016 so napovedali tretjega, čez leto dni pa sporočili, da ga ne bo. Zdaj pa je HBO sporočil, da se Seks v mestu (Sex and the City) vrača na televizijske zaslone. Oboževalkam različnih starosti (od najstnic do njihovih mam in babic), ki ne morejo pozabiti nakupovalnih in seksualnih pustolovščin štirih prijateljic, bo veselje ob njihovi vrnitvi pokvarilo zgolj to, da se znameniti ženski kvartet na zaslone vrača kot – trio.

Obeta se deset polurnih epizod In kar tako – se zgodba nadaljuje… To je vse, kar izvemo iz kratkega (43 sekund) napovednika vrnitve te romantične komedije in drame. V njej je veliko hrupnega mesta, a niti kančka seksa. Ne pojavi se nobena od štirih junakinj šestih sezon televizijske serije in dveh filmov. Vse, kar je do zdaj znano, so naslov nove serije In kar tako, čas začetka snemanja (pomlad), število epizod (deset, trajajočih po pol ure) in predvsem novica, da se bo zgodba nadaljevala z eno junakinjo manj, saj v seriji ne bo številnim, morda večini, najljubše Samanthe. Znano je tudi to, da imajo igralke zdaj 22 let več, kot so jih imele leta 1998: Sarah Jessica Parker in Kristin Davis 55, Cynthia Nixon pa 54 let. Kim Cattrall, ki je bila nepričakovana zvezda serije in dveh filmov, se bliža 65. letu.