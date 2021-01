Prvič v letošnji sezoni jo je vreme zagodlo organizatorjem tekem za svetovni pokal v smučarskih skokih. Veter je včeraj Lahtiju na Finskem odpihnil dve seriji za trening in kvalifikacije za nedeljsko tekmo. Po novem razporedu bo danes ob 14.30 ena serija za trening, nato pa ob 16.15 ekipna tekma, za jutrišnjo tekmo posameznikov, katere začetek je predviden ob 16. uri, pa bodo kvalifikacije izvedli namesto poskusnega skoka ob 14.30. V Lahti je dopotovalo 53 skakalcev iz 11 držav. V slovenski vrsti je le šest skakalcev. Na zadnjem testiranju na koronavirus pred odhodom na Finsko je bil pozitiven Cene Prevc, ki je ostal doma v karanteni. Preostali člani slovenske vrste so bili negativni tudi na testiranju, ki so ga opravili po prihodu na Finsko.

Hrgota: Gremo v pravo smer Slovenska reprezentanca po dobrem nastopu minuli konec tedna v Zakopanah, kjer je bil Anže Lanišek drugi, Domen Prevc pa osmi, optimistično in samozavestno pričakuje nastop v Lahtiju. »Čeprav se nam kakšen konec tedna ne izide, gremo v pravo smer. Zdaj moramo vsaj ohraniti nivo skokov, ki smo jih pokazali v Zakopanah,« je odločen selektor Robert Hrgota. Anže Lanišek se je utrdil med najboljšimi desetimi skakalci sveta in je le še vprašanje časa, kdaj bo dosegel tudi prvo zmago v karieri. Domen Prevc je bil z osmim mestom v Zakopanah po enem letu znova med najboljšo deseterico: »Zdaj sem lahko veliko bolj sproščen na skakalnici. Ko bom boljši na odskočni mizi, bo tudi v zraku vse delovalo.« Ker je na treningu skakal slabo, je Tilen Bartol razmišljal, da ne bi odpotoval na Poljsko, a se je v zadnjem trenutku premislil. Z 12. mestom je prišel do lepe uvrstitve, saj je v Zakopanah skakal povsem drugače kot doma na treningu. Žiga Jelar zbira točke, a si je glede na dobre skoke jeseni pred sezono naložil prevelika pričakovanja. Potem ko se je Peter Prevc že približeval deseterici, je v Zakopanah ostal brez finala, v katerem je bil nato v izteku glasen navijač za soborce. »Skrajni čas je, da se moj stroj ogreje, vendar pri starejših letnikih je rezervne dele težje dobiti in traja dlje časa, da pridejo. Manjka mi pravi občutek v počepu, iz katerega bi se izstrelil čez prelet. Tam energijo še malo pošiljam v prazno, namesto direktno dol v smučino,« je bil slikovit 28-letni kapetan slovenske ekipe Peter Prevc.

Slovenke favoritinje Ljubno ob Savinji, kjer bo danes ekipna tekma, jutri pa tekma posameznic (obakrat ob 14. uri), je šele drugo prizorišče letošnje sezone svetovnega pokala za ženske. V včerajšnjih kvalifikacijah je bilo v konkurenci 80 tekmovalk iz 17 držav uspešnih sedem od 12 Slovenk. Ker so bile v kvalifikacijah kar štiri Slovenke med prvimi sedmimi (2. Križnar, 3. Bogataj, 5. Klinec, 7. Rogelj), so favoritinje za današnjo ekipno tekmo.