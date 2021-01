Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je na ministre Zdravka Počivalška, Andreja Širclja in Jožeta Podgorška naslovila apel za reševanje in ohranitev slovenskega pivovarstva.

Kot so zapisali, dosedanji ukrepi ne rešujejo težav gostinske dejavnosti in turizma, od katerih so pivovarji v veliki meri odvisni. Vladi so v apelu predlagali ukrepe, ki bi po njihovem mnenju zadostovali za preživetje njihove panoge, in sicer oprostitev trošarin na alkohol v 2021, v bodoče pa generalno znižanje trošarin; oplačilo odprtih terjatev do gostinskega sektorja in nadomestilo za izdelke s pretečenim rokom trajanja, ker je HoReCa zaprta, ter povrnitev fiksnih stroškov obratovanja.

Na vedno večje stiske podjetij iz dejavnosti gostinstva in distribucije izdelkov za gostinstvo, ki je ena izmed v epidemiji najbolj prizadetih panog, do danes opozorili že na GZS.