Na obsežnem območju jugozahodno od Trzina, ki je tudi del evropskega omrežja Natura 2000, se znotraj gozdnega prostora nahajajo še zadnji ostanki nekdaj obsežnejših nižinskih mokrišč z redkimi in ogroženimi mokriščnimi vrstami. Ker tu ni več kmetijske rabe, so se mokrišča začela zaraščati in izginjati. To pa je bil tudi eden od razlogov, da se je občina Trzin povezala z občinama Bled in Logatec ter Zavodom Parnas iz Velikih Lašč v projektu Mala barja – Marja, ki poteka pod strokovnim vodstvom Zavoda RS za varstvo narave. Cilj projekta, ki se financira iz sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj, je ohranjanje evropsko pomembnih habitatnih tipov na desetih območjih v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem.

Pospešeno zaraščanje mokrišč Med predvidenimi projektnimi aktivnostmi v Občini Trzin je tudi odkup približno štirih hektarjev zemljišč, kjer bo zagotovljeno ohranjanje za ravnovesje v naravi izjemno pomembnega ekosistema. Zaradi opuščene ekstenzivne kmetijske rabe se mokrišča namreč pospešeno zaraščajo z grmovno in drevesno vegetacijo, nekatera pa ogrožajo tudi tujerodne in invazivne vrste. Prav zato so minuli teden na območju trzinskega gozda, kjer v bližini potekajo obstoječe gozdne in rekreacijske poti, začela izvajati gozdarska dela. Zaradi specifičnosti ekosistema morajo dela potekati v zimskem času, torej zunaj vegetacijske sezone in ko so tla pomrznjena. Dela morajo biti skrbno načrtovana in spremljana, še zlasti na najbolj občutljivih in mokrotnih delih. Brez odstranjevanja zarasti bi se mokrišče v nekaj letih popolnoma zaraslo in bi tako izgubili še zadnje dragocene ostanke nekoč obsežnejših mokrišč na območju Trzina. Odstranitev zarasti bo upočasnila nadaljnje zaraščanje. Z namenom ohranitve in izboljšanja pogojev mokriščnih življenjskih okolij ter redkih vrst rastlin pa pod okriljem zavoda za varstvo narave potekajo tudi popisi rastlin ter meritve nivoja podtalnice, saj bo le tako mogoče oceniti vpliv aktivnosti na izboljšanje stanja mokrišča.