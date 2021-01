Slovenska predstavnika v ligi ABA v 16. krogu čakata premagljiva nasprotnika. Cedevita Olimpija želi na gostovanju v Splitu potrditi uspeha med tednom proti Budućnosti, medtem ko Krka v Novem mestu pričakuje zadnjeuvrščeni Zadar.

Ljubljančani so z zmagama med tednom proti Budućnosti vložili kandidaturi za preboj v četrtfinale evropskega pokala in polfinale lige ABA, predvsem pa dobili potrdilo, da lahko z boljšo igro v obrambi ter bolj zbranim zapiranjem pod obročema in posledično uspešnejšim skokom premagujejo tudi najboljša moštva v obeh tekmovanjih. A trener Jurica Golemac je po četrtkovi zmagi hitro opomnil, da se kakovost in uspešnost moštva ocenjujeta po konstantno dobrih igrah in ne le po prebliskih. »Na meni kot trenerju in strokovnem štabu je, da igralcem ne dovolimo sprostitve. Ostati moramo skromni, dve zmagi še ne pomenita ničesar. Prava kakovost je kontinuiteta. Kakovost ni ena zmaga. Zavedamo se, da nas v Splitu čaka izredno težka naloga. Hkrati pa morajo igralci razumeti, da v letošnji sezoni nismo naredili še ničesar.«

Po težavah s koronavirusom je Krka proti Igokei v sredo blestela v prvem polčasu in povsem razpadla v drugem. A poraz na gostovanju proti presenečenju letošnje sezone ni tragičen. Precej večji neuspeh bi bil, če Novomeščani ne bi na kolena spravili Zadra, ki je trenutno na zadnjem mestu na lestvici. »Zaradi znanih težav trenutno nismo v najboljšem fizičnem stanju, a smo po drugi strani tega v letošnji sezoni že vajeni. Psihično in fizično se bomo kar se da najbolje pripravili na tekmo z Zadrom, ki je v zadnjem obdobju močno okrepil moštvo,« pravi trener Krke Vladimir Anzulović.

Liga ABA, 16. krog, danes ob 19. uri: Borac – Budućnost, Partizan – FMP, jutri ob 12. uri: Mega – Cibona, ob 15. uri: Split – Olimpija, ob 17. uri: Krka – Zadar, ob 19. uri: Mornar – C. zvezda.