Molčanje kot drža in strategija

Najbolje je molčati. Pogledati stran. In si misliti svoje. To je osnovna drža tega časa. Dokler ne bodo v vse nas montirali čipov, ki bodo brali naše misli, smo na varni strani zgodovine. Sicer so v zgodovini takšna molčanja pripeljala do tragedij, ki pa imajo vedno opravičilo. Saj nismo vedeli, da je tako hudo. Saj so si malo tudi zaslužili. So izzivali ali kako drugače nagajali. Tudi ko so prišli še po mene, to ni bilo čisto nedolžno. Vsaj en greh že imam na svoji vesti. Vsaj enega ima vsak v tej deželi.