V spomin se mi je zarisal prizor, kako so se trije veličastni, obramboslovec, agronom in politolog, postavili pred novinarje in kazali svoj barvni semafor, čisto podoben tistemu iz decembra, z velikim zmagoslavjem na obrazu, kot bi bili nominirani za Nobelovo nagrado za obvladovanje epidemije. Namesto tega bi se morali potrkati po prsih »mea culpa« in se razbežati, ker so vse skupaj zavozili. Lani smo imeli največjo smrtnost po letu 1945, kar 58 odstotkov žrtev je bilo iz domov za starejše. Ljudje tudi letos še kar naprej umirajo, skriti so v vsakodnevni objavi golih številk, brezimni, brez pietete in obžalovanja odgovornih. Namesto njih mi je hudo, namesto njih sočustvujem s svojci.

Janša ne prevzame odgovornosti, še opraviči se ne, in takoj najde razloge: krivi smo neposlušni državljani, dejstvo, da ima Slovenija osmo najstarejše prebivalstvo na svetu, in iz preteklosti »podedovano« premajhno število domov za starejše. Ampak vsaj tri evropske države imajo starejše prebivalstvo kot Slovenija in vseeno boljšo epidemiološko situacijo ter nižjo umrljivost. Če bi imeli več domov, bi bilo mrtvih ob takih ukrepih še veliko več. Raziskovalci Sledilnika Covid so izračunali, da če bi ukrepali že sredi septembra in sledili okuženim, bi lahko imeli kar 80 odstotkov manj smrti (vsaj 2400 nepotrebnih smrti zaradi epidemije). Dr. Ihan vidi vzrok za sedanje stanje v premajhni vključenosti epidemiologov in političnem uravnoteževanju ukrepov kot pritisk različnih interesnih skupin. Smo potem res za vse krivi državljani in ne vlada?

V medijih lahko preberemo, kako je dr. Beovićeva odgovorila na novinarsko vprašanje: »V medicini smo se že pred časom naučili, da je iskanje krivde popolnoma neučinkovito…« (Te besede bi pravzaprav morala nameniti Janši, ki v vseh drugih išče krivce. Morda pa jih je izrekla v samoobrambi, da ne bi tudi krivili nje?) Spet drugje pišejo, da se »pojavljajo mnenja, da je bil storjen zločin nad starejšim prebivalstvom, ki bi moral biti kaznovan in ne bi smel neopažen iti mimo«. Kaznovan? Vse pretekle izkušnje kažejo, da se kaj takega ne bo zgodilo, pa bi se moralo.

Janša, SDS in njegovi številni podporniki povsod rohnijo, da mu tisti, ki pišejo »smrt janšizmu«, grozijo s smrtjo, pisce prijavljajo ter se sprenevedajo, da ni govora samo o njegovi nesprejemljivi ideologiji, v domovih pa resnično umirajo starostniki. Kdo bo stopil na njihovo stran?

Polona Jamnik, Bled