Vodja senatne večine, demokrat Chuck Schumer je dejal, da bodo pripravili pošteno sojenje, ki se bo formalno začelo v ponedeljek s sprejemom obtožnice iz predstavniškega doma, vendar se bo zadeva zavlekla.

Trump je sicer prvi predsednik v zgodovini z dvema ustavnima obtožbama in prvi, ki mu bo senat sodil po izteku mandata. Na koncu pa se bo lahko najverjetneje hvalil, da je prvi predsednik v zgodovini, ki je bil v senatu dvakrat oproščen ustavne obtožbe, saj demokrati enostavno nimajo dovolj glasov, da bi ga lahko obsodili.

V primeru obsodbe pa ga tudi ne bi mogli več odstaviti, kar je edina sankcija ustavne obtožbe. Lahko pa bi posebej glasovali o prepovedi njegovih prihodnjih političnih kandidatur.

Za obsodbo demokrati potrebujejo 17 glasov republikancev, za kar pa se možnosti iz dneva v dan manjšajo. Republikanci, ki bi radi leta 2024 kandidirali za predsednika, bi ga sicer radi onemogočili, vendar tega javno ne smejo povedati, ker bi izgubili republikanske volivce, ki so za zdaj še vedno večinsko Trumpovi.

Vodja republikanske manjšine Mitch McConnell je v četrtek predlagal, da bi Trumpu začeli soditi čez dva tedna, da se lahko pripravi na obrambo. Trump si je medtem že našel novega odvetnika v Južni Karolini, ker ga tisti, ki so ga branili med prvo ustavno obtožbo leta 2019 in 2020, več nočejo, Rudy Giuliani pa je tudi sam vpleten v podžiganje napada na kongres.

Schumer se namerava o tem pogovoriti z McConnellom in zadeva se res lahko zavleče, ker čas za pripravo potrebujeta obe strani. Demokrati pa želijo medtem najprej v senatu potrditi najpomembnejše člane vlade Josepha Bidna in njegov 1900 milijard dolarjev vreden načrt boja proti pandemiji koronavirusa in pomoč ekonomiji.