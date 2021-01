Od igralke, ki je po dedku imela tudi slovensko kri, so se poslovili tako igralci in režiserji iz naše regije kot iz Hollywooda.

Furlanovo je Hrvaška zaradi njene zveze s srbskim režiserjem Goranom Gajićem tako rekoč izgnala. Najprej je izgubila službo v zagrebškem narodnem gledališči HNK, potem pa še stanovanje, ki ga je podedovala po babici, zato se je z možem in sinom Markom konec leta 1991 preselila v ZDA. »Javno sem bila linčana. Ljudje so s prstom kazali name… Morala sem oditi, da bi zavarovala sebe,« je pozneje medijem razlagala Furlanova, ki je v ZDA odšla samo z denarjem od prodanega avtomobila.

V Hrvaško se je leta 2002 vrnila zaradi igranja v predstavi, ki jo je režiral njen prijatelj Rade Šerbedžija, a le začasno. Amerika je ostala njen dom, saj se je po nekaj letih truda res izkazala kot dežela, kjer lahko uspeš, če vztrajaš. Začela je delati kot igralka in dobila vloge v znanih serijah, kot sta Skrivnostni otok in Babilon 5, starejši gledalci pa se je bodo bolj spomnili po njenih vlogah v jugoslovanskih filmskih klasikah. Od tiste prve v Kiklopu (1982) Antuna Vrdoljaka do filmov V žrelu življenja (Rajko Grlić, 1984), Oče na službeni poti (Emir Kusturica, 1985) in Za srečo so potrebni trije (Rajko Grlić, 1985).