12 dni idealne državljanke

V treh mesecih sem bila več v karanteni kot kadarkoli zadnja leta na dopustu. Več časa sem posvetila tudi generalnemu pospravljanju doma kot kadarkoli do zdaj. Pa sem rada v pospravljenem in čistem domu. Pogledala sem toliko serij in filmov, kot jih prej nisem v enem letu. Več ko sem jih gledala, prej sem jih pozabila. Natančno imam premerjene metre od spalnice do delovne mize in od kavča do kuhinje. Še nikoli nisem toliko časa preživela pred računalnikom, a kljub temu se mi zdi, da še nikoli nisem bila tako neproduktivna in počasna.