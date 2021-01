Boštjan Paradiž, podpredsednik Združenja slovenskih žičničarjev: Če smučišč ne bi zaprli, bi bila rekreacija na njih pod nadzorom, tako pa je vladala anarhija

Slovenska smučišča lahko od danes znova obratujejo. Vlada jih je zaradi epidemije covida-19 v poldrugem mesecu že dvakrat zaprla in trikrat odprla. Boštjan Paradiž, lastnik in direktor Gorsko turističnega centra Kope ter podpredsednik Združenja slovenskih žičničarjev, poudarja, da je turizem zaradi tega posredno utrpel najmanj 40 milijonov evrov škode in da bi žičniške naprave, če jih ne bi zagnali najkasneje do konca januarja, mirovale do prihodnje zime, čeprav toliko snega, kot ga imajo smučarski centri trenutno, ni bilo že celo desetletje.