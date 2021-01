Subjektiv: »Prav« nima odtenkov

V torek se je predsednik vlade Janez Janša na družbenem omrežju Twitter v posmehljivem slogu odzval na zapis nekdanjega šolskega ministra Jerneja Pikala o stiskah otrok, ki so že več kot poltretji mesec doma namesto v šoli. »Res žalostno, da so otroci Jerneja Pikala že več kot 80 dni brez podpore in v stiski. Kaj počne center za socialno delo? Bo potreben odvzem?« je z odprtim krogom 80.000 sledilcev svoje misli delil predsednik vlade z vzdevkom maršal Twito, ki je svojevrsten svetilnik in zgled številnim tviterašem. Nikoli ne bo najmodrejši, nikoli ne bo najbolj konstruktiven, lahko pa je najbolj žaljiv.