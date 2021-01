S tem policijski sindikat vladi sporoča, da policisti svoje obveznosti izvajajo v skladu s predpisi, takšen odnos pa pričakujejo tudi od vlade. »Z zaostritvijo stavkovnih aktivnosti v obliki doslednega izvajanja naših nalog želimo pokazati vladi, da dela veliko napako, ker podcenjuje zaposlene v policiji in naše upravičene zahteve,« so sporočili iz PSS.

Napovedali so že, da bodo v času stavke izvajali tudi vse naloge, povezane s preprečevanjem širjenja nalezljive bolezni. Zaostritev pa je namenjena zagotavljanju višje stopnje varnosti na področju javnega zdravja državljanov. Tako naj se »ljudje za morebitne nevšečnosti ali slabo voljo zaradi izvajanja ukrepov obrnejo neposredno na vlado, ki je ukrepe sprejela«.

»Neučinkovita in nesposobna vlada«

Spomnili so, da je premier Janez Janša izrazil pričakovanje po strogem izvajanju ukrepov za zajezitev epidemije covida-19, ker želi izboljšati epidemiološko sliko. V PSS se sicer ne želijo opredeljevati do ustreznosti in primernosti ukrepov za zajezitev epidemije, bodo pa pri njihovem izvajanju pomagali po svojih najboljših močeh, »saj je vlada RS resnično neučinkovita in nesposobna zavarovati državljane«.

Kot so dodali, bi morala biti vlada s svojim obnašanjem, ravnanji in dejanji vzgled državljanom, ne pa da ravno obratno. »Policistke in policisti tega ne moremo več tolerirali, saj tudi državljani od nas pričakujejo resnost, odgovornost in pozitivno naravnanost, ki jo pogrešajo pri trenutni vladi,« so zapisali.

Današnje aktivnosti bodo sicer po njihovih navedbah »šele uvod v širše zaostrovanje stavke«.

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, namreč vlada in minister za notranje zadeve Aleš Hojs ne kažeta nobene resnosti in pripravljenosti za dogovor o razrešitvi stavkovnih zahtev. V sindikatu so se za stavko odločili zaradi »očitne in namerne kršitve stavkovnega sporazuma«. Spomnili so, da je bila stavka formalno napovedana že 22. decembra lani, vsa odprta vprašanja pa bi lahko razrešili v nekaj dneh.

Opozarjajo, da je vlada neučinkovita pri razreševanju sporov, ki jih sama povzroča, zato tudi nosi odgovornost za zaostritev stavkovnih aktivnosti in vse njene posledice.