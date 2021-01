Tako je druga največja banka v Sloveniji Nova KBM pet let po privatizaciji dolgoletno tradicijo vpetosti v širše družbeno okolje še okrepila ter program sponzorstev in donacij razvila v partnerski odnos, kjer učinki podpore presegajo vlaganja in dobivajo bolj trajnostni predznak. Tako so številni klubi, športna in kulturna društva v sodelovanju z drugo največjo slovensko banko dobili nov zagon in stabilnost pri uresničevanju svojega poslanstva.

Nova KBM je danes strateški sponzorski partner najboljšega nogometnega kluba v državi, NK Maribor, ambicioznega nogometnega kluba Bravo, Košarkarske zveze Slovenije in prve državne košarkarske lige,, podpira vse večje tekaške prireditve oz. maratone v državi, je zaščitni znak Odbojkarskega kluba Nova KBM Branik, s slovensko kajakašico Evo Terčelj pa zapluje tudi v divje vode. Podpira tudi rokomet, hokej in različne pomladke športnih kolektivov v Sloveniji. Strateške usmeritve banke ob tem segajo tudi na področje podpore svojih zaposlenih, ki športne ambicije uresničujejo v okviru bančnega športnega društva in dobrodelnosti.