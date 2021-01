Prejšnji petek je policistka iz policijske postaje Krško v Vidmu med pogovorom z 59-letno žensko opazila, da je ta v slabem psihičnem stanju. »Postajala je zmedena, nenadoma pa je odšla po brežini Save in skočila v vodo,« so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto. Policistka je stekla za njo, zabredla v mrzlo vodo, žensko zagrabila za oblačila in ji preprečila, da bi zabredla še globlje v reko in bi jo odnesel tok. Policistki je žensko, ki se je ves čas upirala in znova skušala skočiti v vodo, uspelo zadržati in jo izvleči iz vode. Obvladala jo je in jo zadržala do prihoda kolegov in reševalcev, ki so odpeljali na zdravljenje v Ljubljano.

»Ponosni smo na sodelavko, ki je prepoznala stisko občanke in ji s pravočasnim ukrepanjem rešila življenje, pri čemer je izpostavila tudi sebe,« so še zapisali v PU Novo mesto.