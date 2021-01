Ekipa Navalnega, ki mu je sodišče odredilo pripor do 15. februarja, je pozvala k protestom v 65 ruskih mestih, na katerih bodo zahtevali izpustitev enega najglasnejših kritikov Kremlja. Oblasti so napovedane shode razglasile za nezakonite.

Potem ko je bilo v četrtek aretiranih več sodelavcev Navalnega, oblasti danes nadaljujejo pregon. V Vladivostoku je bila aretirana koordinatorka tamkajšnje pisarne opozicijskega gibanja Ekaterina Vedernikova, v Novosibirsku pa sodelavka tamkajšnje pisarne Elena Noskovec, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V četrtek sta bili aretirani vidna predstavnica gibanja Ljubov Sobol in tiskovna predstavnica Navalnega Kira Jarmiš, ki bosta danes stopili pred sodnika, ker sta pozivali k nezakonitim demonstracijam.

Odvetnica Jarmiševe Veronika Poljakova je sporočila, da bi bila lahko 31-letnica obsojena na deset dni zapora. 33-letna Sobolova pa bi lahko za zapahi ostala 30 dni, vendar je to po mnenju njenega odvetnika Vladimirja Voronina malo verjetno, ker ima majhnega otroka.

Rusko tožilstvo je posvarilo državljane pred udeležbo na protestih v času pandemije novega koronavirusa, ruski telekomunikacijski regulator Roskomnadzor pa je družbena omrežja, kot sta Tiktok in Vkontakte, opozoril, naj ne spodbujajo mladoletnikov k udeležbi na shodih.

Navalni se je v nedeljo vrnil v Rusijo po več mesecih bivanja v Nemčiji, kjer se je zdravil po zastrupitvi z živčnim strupom novičok. Po pristanku na moskovskem letališču Šeremetjevo so ga ruske oblasti prijele, v ponedeljek pa so po zaslišanju sporočile, da bo v priporu do 15. februarja.