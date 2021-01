Zaradi snežnega plazu zaprta cesta Bovec-Trenta

V jutranjih urah se je sprožil snežni plaz, ki je zaprl cesto Bovec-Trenta takoj za križiščem za Lepeno. Cesta je do nadaljnjega popolnoma zaprta za ves promet. Plaz in strugo reke Soče so si ogledali tudi gorski reševalci, saj je obstajala možnost, da bi snežni plaz zasul kakšno vozilo ali ga potisnil v reko.