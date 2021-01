Popoldne bo na vzhodu dež prehodno ponehal, oblaki se bodo trgali. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, ki bo dopoldne prehodno oslabel in se spet okrepil proti večeru. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na severozahodu okoli 4 stopinje Celzija. V soboto bo oblačno s padavinami, na severovzhodu jih bo malo. Meja sneženja se bo spuščala in bo popoldne v severni Sloveniji na okoli 500 metrih nadmorske višine. Jugo ob morju bo slabel, predvsem v Prekmurju in na Štajerskem bo pihal južni veter. Temperature bodo na Gorenjskem in Koroškem od 0 do 4, drugod od 5 do 10 stopinj Celzija.

Opozorilo: Predvsem v Julijskih Alpah ter zahodnih in osrednjih Karavankah se bo zaradi velike količine novega snega, nižje pa zaradi dežja, povečala nevarnost snežnih plazov in bo v naslednjih dneh velika.

Obeti: V noči na nedeljo bodo padavine prehodno ponehale in se v nedeljo od juga znova okrepile. Tudi po nižinah v notranjosti Slovenije bo dež prešel v sneg. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem večinoma šibka burja. V ponedeljek bo pretežno oblačno, predvsem na jugu bo občasno rahlo snežilo.

Vremenska slika: Nad Evropo je obsežno in globoko ciklonsko območje s središčem nad Skandinavijo. Iznad Sredozemlja priteka k nam topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih vzhodno od nas večinoma suho. drugod bo oblačno s padavinami. Pihal bo jugozahodni veter, ob Jadranu jugo. V soboto bo oblačno s padavinami, ki jih bo manj v krajih vzhodno od nas. V krajih severno od nas bo snežilo do dolin. Ob severnem Jadranu bo še pihal južni do jugozahodni veter.

Biovreme: Danes bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo. V soboto bo vremenska obremenitev nekoliko popustila, vremensko občutljivi pa bodo še imeli značilne vremensko pogojene težave.