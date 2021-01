Šestintridesetletnik iz Akrona v Ohiu je prvič v sezoni presegel mejo 30 točk. Ob tem je dodal še šest skokov in osem podaj. Dvoboj je tako rekoč odločil s trojko minuto pred koncem za vodstvo 111:103 in preprečil vrnitev Milwaukeeja (9-6). Temu ni pomagalo niti 25 točk prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa (12 skokov).

Lakers so tudi po osmih tekmah na tujem to sezono še neporaženi, kar pa še zdaleč ni rekorden niz. V sezoni 1971/72 so takratni jezerniki dobili 16 zaporednih gostujočih obračunov. V Milwaukeeju so James in soigralci začeli niz sedmih gostujočih tekem, ki se bo končal z dvobojem proti Atlanta Hawks 1. februarja.

Moštvo iz Los Angelesa je doseglo 12. zmago po 16 tekmah v sezoni, do osme pa so prišli košarkarji New York Knicks. Slednji so presenetljivo v gosteh ugnali Golden State Warriors s 119:104 in ob osmih porazih vztrajajo na mestih, ki ob koncu rednega dela vodijo v končnico.

Za kratkohlačnike je RJ Barrett dosegel 28 točk, Julius Randle pa je bil le podajo oddaljen od trojnega dvojčka s 16 točkami in 17 skoki. Za bojevnike, ki imajo razmerje zmag 8:7, je 30 točk dosegel Stephen Curry.

V edinem preostalem dvoboju so košarkarji Utah Jazz doma (11-4) ugnali New Orleans Pelicans (5-9) s 129:118. Pelikani so v drugi četrtini vodili že za 16 točk, a so domači na krilih razpoloženega Donovana Mitchella, ki se je ustavil pri 36 točkah, obrnili potek dvoboja in ga v zadnji četrtini mirno končali. Pri gostih je bil s 27 točkami najbolj učinkovit Zion Williamson.

Vsi trije slovenski košarkarji bodo znova na delu v noči na soboto. Goran Dragić bo z Miami Heat gostoval pri Toronto Raptors, Dallas Mavericks Luke Dončića se bodo v gosteh pomerili s San Antonio Spurs, Denver Nuggets, kateruh član je Vlatko Čančar, pa bodo gostovali pri Phoenix Suns.