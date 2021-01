Mat Lenárdič: Boj v požiralniku (Cankarjeva založba, 2020) Po četrt stoletja knjižnega molka z zbirko kratkih zgodb Boj v požiralniku nase ponovno opozarja Mart Lenárdič, sicer tudi avtor kratkoproznih zbirk Moje ženske in Še večji Gatsby. Tokrat je napisal skoraj dva ducata duhovitih pripovedi o raznolikih človeških značajih, ki pa protagonistov ne omejujejo nujno, slednji namreč svoje hibe izkoriščajo tudi sebi v prid. Pisava je naklonjena detajlom, stilistično živahna, najdemo tudi znanstvenofantastične elemente in medbesedilne navezave.

Alenka Planinc Rozman, Igor Rozman: Srce bije v dvojini (Mladinska knjiga, 2020) Knjiga Srce bije v dvojini je resnična zgodba Alenke Planinc Rozman in Igorja Rozmana o preizkušnjah, ki čakajo par, ko se odloči za posvojitev iz tujine. Par, danes starša dvojčkoma iz Afrike, priča o spopadu z domačo birokracijo in s pokvarjenostjo sistemov v tujini, kjer se posamezniki okoriščajo z osebno stisko ljudi. Njuna izpoved, ki ima srečen konec, je polna vzponov in padcev in zato tudi čustveno intenzivna.

Patrizia Cavalli: Ti lepi dnevi (Beletrina, 2020) Ti lepi dnevi vabijo v poezijo sodobne italijanske avtorice Patrizie Cavalli; gre za italijansko-slovenski izbor iz avtoričinega opusa med letoma 1974 in 2006. Njeno pisavo mnogi primerjajo s poetiko poljske nobelovke Wisławe Szymborske, njene verze pa barvajo samozavesten ton, pretanjena refleksivnost in občutek za obliko. Tematsko prinaša čutnost, povezano s homoerotiko, eksistencialno liričnost in družbeno angažiranost, tudi ironični učinki ji niso tuji. Prevod je delo Miljane Cunta.

Marija Mojca Peternel: Knjige za gorohodce (Znanstvena založba FF UNI LJ, 2020) Germanistka Marija Mojca Peternel je v monografiji Knjige za gorohodce združila ugotovitve o gorniški literaturi v času od 70. let 19. stoletja do prve svetovne vojne. Prve izdaje planinskih vodnikov z redkim črno-belim slikovnim gradivom danes morda ne delujejo privlačno, a zapisi etnografskih, etimoloških in zgodovinskih vsebin so bili za gorohodce tistega časa poučni. Delo je rezultat brskanja po spletnih katalogih slovenske, avstrijske, nemške in italijanske narodne knjižnice.