Druga tekma z Budućnostjo v manj kot 48 urah, druga zmaga. Potem ko so košarkarji Cedevite Olimpije v torek v drugem krogu drugega dela evropskega pokala po izenačenem obračunu v končnici strli Podgoričane, so do uspeha na zaostali tekmi 5. kroga lige ABA včeraj prišli precej lažje in tako naredili pomemben korak proti polfinalu.

Moštvi sta na začetku včerajšnje tekme nadaljevali tam, kjer sta ostali v torek. Znova je bila igra sila izenačena in trda, brez popuščanja na obeh straneh. Budućnost je na uvodu uveljavljala prednost v višini in polnila Olimpijin koš iz rakete, a so se Ljubljančani hitro prilagodili in spravili Willieja Reeda in Dragana Apića v težave z osebnimi napakami. Gostitelji so v višjo prestavo prestavili v drugi četrtini, ko se jim je odprl met za tri točke. Zmaji so zadeli šest od osmih poizkusov izza črte 6,75 metra, eno izmed njih tudi mladi Dan Duščak, ki je odlično nadomestil odsotnost Luke Rupnika in trenerju Jurici Golemcu omogočil, da je lahko kakšno minuto več od pričakovanj odpočil Kendricka Perryja. Ob tem pa se je razigral Jaka Blažič, ki je v drugih desetih minutah dosegel 13 točk.

Ko je Perry drugi polčas odprl z osmimi zaporednimi točkami, se je na Budućnost vsul zeleno-oranžni plaz. V njihov obroč je padalo z vseh strani, med drugim so Ljubljančani sredi tretje četrtini zadeli pet zaporednih trojk. Na začetku 33. minute je prednost zmajev znašala že kar 25, kar jih je nekoliko uspavalo. Budućnosti je uspel delni izid 20:5, a je s tem le nekoliko omilila poraz, nikoli pa resno zagrozila s preobratom. »Garali smo v obrambi, zaradi česar se nam je odprlo tudi v napadu. Ni majhna stvar premagati Budućnost dvakrat v dveh dneh, a moramo ostati skromni in trdo delati naprej,« opozarja Jurica Golemac.

Vrstni red v ligi ABA: Mornar 12-2, Mega 10-5, Igokea 11-3, Olimpija in Budućnost po 10-3, C. zvezda 10-2, Partizan 7-8, Split 5-10, FMP 5-9, Krka 5-8, Borac 4-8, Cibona 3-9, Zadar 2-9.