Glavni impulz je prišel od prijatelja Janeza Rajglja. Če ne bi bilo njega, vprašanje, ali bi se odločil za Dakar. To je bilo leta 1995, ko sem bil star 31 let. Dejal mi je, da bi on šel in ali grem z njim. Beseda je takrat še nekaj pomenila in sva se hitro odločila. (Foto: Miran Stanovnik)