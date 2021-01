Klemen Kosi o tem, da mu je po padcu noga visela s kolena navzdol

»Ko sem se končno ustavil, sem si potipal nos, ta ni bil zlomljen, in preveril, ali imam še vse zobe na svojem mestu. Nato sem se poskušal postaviti na noge. Z levo ni bilo težav. Desna … Desna pa je kar visela s kolena navzdol. Kot ne bi bila moja. Tudi čutil je nisem. Zelo hitro je do mene prišla prva pomoč. A vsi, ki so se zbrali okrog mene, so se osredotočili na moj obraz. Ta je bil povsem okrvavljen, kar sem videl v reševalčevih očalih. Ličnica je visela. Kot bi imel škrge.«