Lekcije

Razslojenost, izoliranost, revščina. Osamljenost, psihične težave, motnje hranjenja. Nasilje v družini, depresivnost, samopoškodovanje. Takšna opozorila o posledicah epidemioloških ukrepov za otroke in mladostnike so v preteklih dneh dosegla javnost. Iz službe za otroško psihiatrijo na Pediatrični kliniki so sporočili, da so po poskusu samomora hospitalizirali trideset odstotkov več srednješolcev kot v primerljivem obdobju iz preteklih let. V epidemiologiji deluje paradoks: tisto, kar koristi družbi, ni koristno za posameznika. Če bolnike s covidom rešuješ smrti, se nekdo, ki nima covida, ubije sam. Ali pa ga (počasi) ubija nekdo iz njegove družine, s katero je zaprt med štirimi stenami.