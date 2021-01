Večina dijakov srednjih tehniških strokovnih in poklicnih šol je na te šole vpisana predvsem zaradi strokovnih predmetov in prakse. Tudi podjetja se zavedajo, da še tako vrhunska avtomatizacija brez podpore praktično usposobljenega tehničnega kadra ne deluje.

Vseh strokovnih področij ni mogoče predelati v učilnici A kako v času šolanja na daljavo povezati dijake, mentorje in podjetja, da sodelujejo, čeprav ne morejo biti skupaj? To so se oktobra v sklopu iniciative Inženirke in inženirji bomo! na pobudo podjetja Lek vprašali pobudniki pilotnega programa Dokažimo se, pokažimo se in takoj zavihali rokave. Izzive, kar 14 jih je bilo, je novembra pripravilo in predstavilo sedem sodelujočih podjetij: Lek, Danfoss Trata, AMZS, Pivovarna Laško Union, LTH Castings, Ljubljanske mlekarne in INEA RBT. Zakaj? Ker želijo s tem programom mladim na tehniških srednjih šolah na nov, drugačen način omogočiti učinkovito spoznavanje s poklicnimi priložnostmi in možnostmi v uspešnih in rastočih podjetjih v Sloveniji. Konec decembra je 45 dijakov Srednje šole tehniških strok Šiška po celomesečnem delu pod mentorstvom svojih učiteljev zanje pripravilo spletne predstavitve svojih praktičnih rešitev. »Zelo vesel sem, da sem lahko sodeloval pri tem projektu, ki mi je omogočil podrobnejši vpogled v določene tehniške in socialne teme današnje industrije,« je povedal Salem Begić, dijak 4. letnika programa mehatronik, in dodal: »Pridobil sem veliko znanja in predvsem razumevanja tem, ki smo jih obravnavali pri projektu. Dobil sem tudi izkušnje dela v timu, predstavljanja izdelkov, principa njihovega delovanja in vsega, s čimer smo se ukvarjali. Mehatronika je tako široko področje, da ga ni mogoče predelati v učilnici.«

Ekipe so se prek zaslonov družile vsak dan Mentorica in koordinatorica projekta Meta Jurca Sinkovič je dodala, da je bilo ključno vprašanje, kako se lahko dijakom približajo, čeprav so narazen, in jim povrnejo žar v očeh, medtem ko so odrezani od druženja, ki jim v tem starostnem obdobju pomeni največ. Po njenih besedah so bili učitelji-mentorji mladim vseskozi na voljo, sami so lahko izbirali, na katerem od izzivov, ki so jih predstavila podjetja, želijo sodelovati in s kom bodo v ekipi. Spodbujali so timsko delo, dijaki pa so bili odgovorni in kreativni. Učili so se samozavestnega nastopanja, raziskovali so in odkrivali nova orodja. Ogromno so se družili na daljavo skorajda vsak dan. V štirih tednih so našteli več kot 90 srečanj na platformi zoom. Kot pravijo, so nastala so prava moštva, ekipe, ki so dihale skupaj v slogu vsi za enega, eden za vse. Poudarila je, da projekt odpira nove priložnosti in poglede. Predvsem pa je po njenem mnenju pomembno, da na glas povedo, da so ponosni na svoje dijake in da se zavedajo, da še vedno na mladih svet stoji.