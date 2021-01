Švedska je bila edina med šestimi reprezentancami, ki je nastop v drugem delu v skupini 4 v Kairu začela z maksimalnimi štirimi točkami (Rusija 3, Slovenija in Egipt po 2, Belorusija 1, Severna Makedonija 0). Pod vodstvom Norvežana Glena Solberga je dobila vse tri tekme v uvodnem delu SP: proti Severni Makedoniji z 32:30, Čilu z 41:26 in proti Egiptu s 24:23. A potem je sledil šok, ko je v prvem krogu drugega dela le remizirala z Belorusijo (26:26). Skandinavci bi sicer morali biti zadovoljni s točko, saj so že v prvem polčasu zaostajali za osem golov (5:13), a sočasno lahko žalujejo tudi za drugo, kajti v dramatični končnici jim je pri vodstvu s 26:25 Belorus Andrej Jurinok z levega krila izenačujoči gol zabil dve sekundi pred koncem.

Poleg Nemčije je Švedska med 32 reprezentancami tista, ki je iz različnih razlogov (poškodbe, koronavirus, odpovedi) prišla v Egipt v najbolj oslabljeni zasedbi, saj manjka kopica nosilcev igre. A selektor Ljubomir Vranješ opozarja: »Še vedno ima dobre igralce in dobro reprezentanco, zato me njeni dosežki v Kairu ne presenečajo. Za odsotne igralce so našli ustrezne mlade zamenjave, ki so v ekipo vnesle svežo kri, dodatno energijo, voljo in željo, a sistem igre je ostal skoraj nespremenjen. Nekateri imajo precej manj izkušenj od manjkajočih igralcev, toda imajo individualno kakovost, saj igrajo v najboljših evropskih klubih. Odlična obramba in vratarja ter super (pol)protinapad, eden najboljših na SP – to so elementi, v katerih so najbolj nevarni.«

Vranješ odgovarjal v treh jezikih

Na današnji spletni videokonferenci v Kairu je Vranješ odgovarjal v treh jezikih (švedščina, angleščina, mešanica slovenščine in srbohrvaščine), saj so na njej sodelovali tudi številni švedski mediji. Seveda se ni mogel izogniti niti pričakovanemu vprašanju – kako se bo kot Šved počutil v vlogi selektorja Slovenije, ki bo želel premagati svojo državo. »Zame bo zelo težko igrati proti državi, v kateri sem rojen, v kateri živim in barve katere sem kot igralec zastopal v klubih in reprezentanci. A to zame ni nič novega, kajti že na lanskem EP sem bil v selektorski vlogi proti Švedski. Takrat je Slovenija zmagala (21:19 pred 12.000 gledalci v Göteborgu, op. p.) in tudi tokrat bom želel premagati Švede,« priznava Vranješ, ki je med 11-letno reprezentančno kariero (med 1996 in 2007) s Švedsko na velikih tekmovanjih osvojil sedem kolajn: srebro na OI v Sydneyju 2000, na SP zlato (Egipt 1999) in dve srebrni (Japonska 1997, Francija 2001) ter tri zlata odličja na EP (Italija 1998, Hrvaška 2000, Švedska 2002).

Vranješa, ki je za Švedsko odigral 164 tekem in dosegel 451 golov, je najbolj strah – himne: »Glede na vse reprezentančne uspehe in druge dosežke ter glede na dejstvo, da sem Šved, ki se bo zoperstavil svoji državi, bo najtežje poslušati švedsko himno. To je sicer poseben in čudovit občutek, a zame bo to po čustveni plati najtežji del tekme.« S kalkulacijami, kako naj se Slovenija prebije v četrtfinale, se ne ubada: »Vsak lahko do onemoglosti kalkulira, računa, kombinira, a naš račun je jasen: za zanesljivo napredovanje med osem najboljših na svetu potrebujemo zmagi proti Švedski in Egiptu.« Vseeno na današnji tekmi v vlogo favorita postavlja – Švedsko: »Zakaj? Če pogledate na lestvico, vam bo jasno. In če premaga Slovenijo, bo že pred zadnjim krogom skoraj v četrtfinalu. A verjamem v svoje fante, da so jo sposobni premagati.«

V reprezentančni tabor se je po čudnem dogajanju z domnevno okužbo s koronavirusom le vrnil Tilen Kodrin, Urh Kastelic pa je zaradi neveljavnega zadnjega testa še vedno na čakanju. Njun soigralec Miha Zarabec je na prvih treh tekmah proti Južni Koreji, Rusiji in Belorusiji zbral v igri samo dobrih 47 minut in dosegel tri gole, Vranješ pa mu je proti Severni Makedoniji končno ponudil več priložnosti za igro in »Zaro« se mu je v skoraj 49 minutah oddolžil z odlično predstavo in štirimi goli. »Švedi bodo za nas pravi test, tekma za biti ali ne biti, ki pa se lahko obrne v eno ali drugo smer. A se zavedamo, zakaj smo v Egiptu in kakšni so naši cilji, zato moramo pokazati, iz kakšnega testa smo. Že od prve sekunde moramo iti na polno, jim vsiliti svoj sistem in ritem igre, potem sploh ne bo nobenih dvomov o zmagovalcu,« napoveduje Miha Zarabec. Na poti do četrtfinala ne računa na pomoč nobene reprezentance oziroma za Slovenijo ugodnih izidov na drugih tekmah: »S porazom proti Rusom smo sami sebi prisolili klofuto, kajti če bi jih premagali, bi lahko mogoče kar koli preračunavali in izbirali. Zdaj pa je jasno, da moramo premagati tako Švede kot Egipčane.«

Skupina 4, 2. krog (jutri): Rusija – S. Makedonija (15.30), Egipt – Belorusija (18.), Slovenija – Švedska (20.30).