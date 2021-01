V času epidemije so se v domovih za starejše po vsej Sloveniji trudili, da bi bile stiske stanovalcev in njihovih svojcev čim manjše. Dnevno so se prilagajali in iskali rešitve, da bi jim na varen način izpolnili še tako skromno željo, tudi težko pričakovani obisk bližnjega. A prav slednje je bilo v Domu upokojencev Sežana v času najhujšega vala okužb nemogoče, saj so iz rdeče cono v belo prešli šele 12. januarja. Kot je povedala direktorica doma Rosana Šturm, so bili le trije stanovalci negativni. »Vseh preostalih 150 stanovalcev je bilo pozitivnih. Zdaj smo se malo oddahnili in upamo, da bomo naprej lažje dihali,« je povedala iskreno in dodala, da so prav pred dnevi dobili v dar enega od dveh »zbliževalnikov«, prosojno pregrado, ki v času epidemije covida-19 ogroženim skupinam omogoča varen klepet z bližnjimi. Drugega so prav tako v ponedeljek postavili pred Domom na Krasu v Dutovljah.

Zbliževalnik ponujajo nepridobitno Šturmova sicer pove, da so ob prehodu v belo cono vrata doma odprli za obiske svojcev v sobah stanovalcev. »Ker so vsi covid preživeli, nevarnosti okužb ni,« je povedala, a dodala, da se morajo kljub temu obiskovalci držati strogih ukrepov. »Vsekakor pa moramo ohraniti zdrave tudi nove stanovalce, ki jih te dni sprejemamo v dom. Računamo, da jih bomo v naslednjih tednih sprejeli dvajset. Tem bo zbliževalnik za stike s svojci zagotovo prišel prav,« je še povedala Šturmova. Kot so povedali v Preoblikovalnici, ljubljanskem socialnem podjetju, je zbliževalnik nastal iz potrebe, zaradi zgodbe prijatelja, ki zaradi epidemije več tednov ni mogel obiskati očeta v domu starejših občanov. »Po raziskavi, ki smo jo opravili med domovi, smo ugotovili, da se vodje zavedajo pomena stikov z bližnjimi za zdravje varovancev in da se na vse pretege trudijo, da bi stike omogočali. Večina sogovornikov pa je izpostavila tudi težave, s katerimi se soočajo pri organiziranju obiskov, in izrazila željo po rešitvi, ki bi obiske olajšala,« so še zapisali in dodali, da so se domislili preproste pregrade, ki ob lepem vremenu omogoča varen klepet med starostniki in drugimi pripadniki ogroženih skupin ter njihovimi bližnjimi. »Prototip smo s sponzorskimi sredstvi oblikovali in sestavili v prostem času; naslednji podvig, ki se ga bomo lotili, pa je iskanje rešitve za notranje prostore.« Avtorji zbliževalnik ponujajo nepridobitno. Naročnik krije stroške materiala in izdelave. Z načrtom v PDF obliki, ki je brezplačno na voljo na njihovi spletni povezavi, pa si lahko zbliževalnik izdela kdorkoli.