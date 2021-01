Kitajska po Trumpu

Odnosi med ZDA in Kitajsko še nikoli niso bili tako slabi kot pod predsedovanjem Donalda Trumpa. Najprej grožnje in nato še uvedba uvoznih dajatev s strani ZDA na določene kitajske izdelke ter posledično odgovor Kitajske, ki je podobne (povračilne) ukrepe uvedla proti ameriškim podjetjem, je rezultiralo v trgovinski vojni, z negativnimi implikacijami na svetovno ekonomijo. Bitka pa ni potekala zgolj na ekonomskem področju, saj se je komunikacija med obema akterkama močno zaostrovala tudi na geopolitičnem področju, še posebej pa so bile vroče teme Hongkong, Tajvan in Južnokitajsko morje. Z zamenjavo oblasti v ZDA marsikdo meni, da bosta sprti strani lahko našli skupni dialog in zakopali bojno sekiro.