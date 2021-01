Sram me je

Star sem 56 let in redko jokam. Oči se mi orosijo ob kakšnem posebno ganljivem prizoru v knjigi ali filmu ali pa ob žalostnih zgodbah begunskih družin, ujetih v gozdovih južne Slovenije. Ob teh zgodbah se slepim in tolažim z mislijo, da so to stvari, na katere nimam vpliva. To seveda ni res, a tudi ni predmet tega zapisa.