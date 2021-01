Vodja kabineta madžarskega premierja Viktorja Orbana, Gergely Gulyas je danes na tedenski novinarski konferenci dejal, da je bila madžarska vlada zaradi počasnosti Bruslja prisiljena najti svoje lastne vire za cepiva proti covidu-19, ker se množično cepljenje v EU še ni začelo zaradi zamud Evropske komisije.

Povedal je, da se vlada pogovarja z vsemi potencialnimi dobavitelji, vključno s Kitajsko in Rusijo. Zagotovil je, da bodo kupili samo cepiva, s katerimi so cepili več milijonov ljudi in za katera bodo madžarske oblasti ugotovile, da so varna in učinkovita, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Evropsko agencijo za zdravila (Ema) je kritiziral zaradi počasnosti pri izdaji začasnih dovoljenj za promet s cepivi proti covidu-19. Ema je doslej za promet v EU odobrila dve cepivi – Pfizerja in BioNTecha ter Moderne – odločitev o dovoljenju za cepivo AstraZenece pa naj bi sprejela do 29. januarja.