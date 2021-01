Letos se torej pogoji za upokojevanje ne poslabšujejo, za moške se celo izboljšujejo. Nekatere manjše novosti, ki so začele veljati s 1. januarjem 2021, pa je prinesla tudi novela ZPIZ-2H.

Lestvica odmernih odstotkov za moške v šestletnem prehodnem obdobju (do leta 2025) se postopno izenačuje z odmerno lestvico za ženske. Odmerni odstotek za 40 let dopolnjene pokojninske dobe tako za moške v letu 2021 znaša 59,5 odstotka, po stari zakonodaji pa bi bil 57,25 odstotka. Povečevanje odmernega odstotka se bo nadaljevalo do leta 2050, ko bo pri 63,5 odstotka izenačeno z ženskami. Lanska novost je tudi možnost uveljavitve dodatnega odmernega odstotka zaradi skrbi za otroke. Zavarovancu, ki je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne, predčasne ali invalidske pokojnine, se bo zaradi skrbi za vsakega otroka, za katerega je skrbel v prvem letu njegove starosti, odstotek odmere pokojnine povečal za 1,36 odstotka, vendar največ do 4,08 odstotka. Zavarovanec bo lahko za otroke, ne glede na njihovo število, uveljavil znižanje starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine ali pa dodaten odmerni odstotek.

Enaki pogoji za ženske in moške

Splošni pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine v letu 2021 ostajajo enaki in za pridobitev pravice do starostne pokojnine v letu 2021 mora zavarovanec (moški in ženska) hkrati izpolnjevati pogoja starosti in pokojninske dobe starost 60 let in 40 let pokojninske dobe brez dokupa ali starost 65 let in najmanj 15 let zavarovalne dobe.

V določenih primerih je možno pravico do starostne pokojnine pridobiti tudi pri nižji starosti, in sicer zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti, služenja obveznega vojaškega roka ali vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti.

Višina starostne pokojnine je odvisna od višine pokojninske osnove in dolžine dopolnjene pokojninske dobe, od katere se določi odstotek za odmero starostne pokojnine. Višina odstotka za odmero se razlikuje glede na spol zavarovanca in znaša za 15 let zavarovalne dobe za ženske 29,5 odstotka pokojninske osnove, za moške pa v letu 2020 27,5 odstotka. Za vsako nadaljnje dopolnjeno leto pokojninske dobe se pri ženski odmerni odstotek poveča za 1,36 odstotka, pri moškem pa v letu 2021 za 1,28 odstotka. Tudi v letu 2021 se bodo za izračun pokojninske osnove upoštevale osnove iz katerih koli zaporednih 24 let zavarovanja od leta 1970 dalje, ki so za zavarovanca najugodnejša.

Po določbah ZPIZ-2 se zavarovancem, ki so vključeni v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas in izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine po ZPIZ-2 ali po prej veljavnih predpisih, od prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve mesečno izplačuje 40 odstotkov starostne pokojnine, do katere bi bili upravičeni na dan njene uveljavitve. Ta del pokojnine se lahko izplačuje najdalj tri leta nadaljnje vključenosti v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas. Po treh letih se zavarovancem izplačuje 20 odstotkov starostne pokojnine.