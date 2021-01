»Mislim, da je čas, da pojasnim nekatere dogodke z dne 19. januarja,« je v odzivu, objavljenem na svoji facebook strani, povedal ljubljanski župan Janković.

Po njegovih besedah so »po vseh poskusih mediacije z začasnimi uporabniki Roga, ki niso uspel zaradi Rogovcev, in tudi na osnovi vseh sodb, ki so bile rešene v korist Mola«, 19. januarja na podlagi informacij tako s strani policije kot stanovalcev in svojih sodelavcev vstopili v prevzem posesti svoje lastnine, tovarne Rog. To je opravil odvetnik Mola kot pooblaščenec.

Po Jankovićevih navedbah je ob 7. uri zjutraj ugotovil, da v Rogu ni nikogar. Nato so prišli delavci, ki so začeli objekte rušiti na podlagi veljavnega, zakonitega gradbenega dovoljenja. Z delavci so prišli tudi varnostniki, ki te delavce varujejo. »Nasilja v Rogu ni bilo in ga tudi danes ni. Kasneje se je začela zbirati množica podpornikov Rogovcev in sami Rogovci na Trubarjevi cesti. Ti so poskušali nasilno vstopiti na področje Roga, kar je policija uspešno preprečila,« je povedal Janković.

Dodal je: »Ne vlečem paralel s Kapitolom v Washingtonu. Pa vendar, nasilje, ki se je zgodilo na Trubarjevi cesti, je bilo izzvano s strani tistih, ki so poskušali nasilno vstopiti v Rog.«

Kot je še povedal, so vse predmete, ki niso last Mola, komisijsko popisali in jih odpeljali v Zbirni center Snage na Povšetovi, kjer jih bodo začasni uporabniki Roga lahko dvignili od ponedeljka dalje po predhodni najavi. »To so dejstva,« je svoj odziv sklenil Janković.