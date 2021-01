Antologija pravljic Čudežna dežela je za vsakogar (Wonderland is for everyone) vznemirja madžarsko oblast. Avtor zbirke, Boldizsar Nagy, želi prek pravljic otroke spodbuditi k sprejemanju drugačnosti in spoštovanju ljudi najrazličnejših ozadij. K zmanjšanju nestrpnosti do drugačnih otroke tako med drugimi spodbujajo pravljica o zajčku Tivadarju, ki se je rodil s tremi ušesi, romskemu dečku Batbajanu, ki ga mačeha ne mara zaradi temnejše kože, o srni, ki želi postati nekaj drugega in o temnopolti Sneguljčici. Med 17 zgodbami, ki v pozitivni luči prikazujejo manjšine, kakršne so Romi in gibalno ovirani ljudje, je tudi peščica pravljic z LGBT tematiko. Prav pravljica o dveh princih, ki se imata rada in se odločita poročiti, je madžarski politični vrh še posebej vznemirila. »Knjiga se prodaja kot zbirka pravljic, tako je tudi imenovana na naslovnici, a skriva dejstvo, da prikazuje vedenje, ki ni v skladu s tradicionalnimi spolnimi vlogami,« se glasi uradna izjava madžarske vlade. Od založbe, ki je izdala antologijo pravljic, zahteva, da vse knjige, v katerih so opisi »vedenja, ki ni v skladu s tradicionalnimi spolnimi vlogami«, opremi z opombo, ki kupca oziroma bralca opozarja o vsebini.

Prva izdaja je bila razprodana Knjiga je nekaj hude krvi med homofobiji zapriseženimi politiki povzročila že jeseni. Septembra je namreč članica skrajno desnega gibanja Naša domovina na novinarski konferenci besno raztrgala izvod te otroške knjige. Premier Viktor Orban in predsednik stranke Fidesz, ki drugačnosti ni bila nikoli naklonjena, v zadnjem času pa je do LGBT skupnosti še posebej sovražna, je ob tem zbirko pravljic označil za »homoseksualno propagando«. Madžarska sicer vidi kot državo, ki je »do homoseksualcev zelo tolerantna in strpna«. V pogovoru o »provokativni knjigi« na javnem radiu je ob tem opozoril, da »obstaja črta, ki se je ne sme prestopiti« in kot vsak pravi homofob dodal: »Pustite otroke pri miru!«. Več kot 1200 psihologov, ki vedo, da seznanjanje otrok z različnimi vrstami družin ne vodi v vsesplošno istospolno usmerjenost, je že jeseni podpisalo peticijo v bran zbirki pravljic. Prva izdaja je bila sicer po vsem pompu, ki ga je zakuhal politični vrh, razprodana že jeseni. Zbirko pravljic je promoviralo tudi več znanih imen iz sveta popkulture. Avtor Nagy je zadovoljen s podporo, a obenem močno zaskrbljen zaradi čedalje večjega razkola v družbi in naraščajoče homofobije. Kot pravi, traja več let, da istospolno usmerjana oseba zbere pogum in se razkrije svojim bližnjim. »Homoseksualnost je na Madžarskem močno stigmatizirana ... še posebej, če odraščate na podeželju,« je zaskrbljen avtor pravljic, ki s partnerjem živi v Budimpešti.