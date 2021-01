Potem ko je Cedevita Olimpija v torek prišla do pomembne zmage v drugem delu evropskega pokala, je kazalo, da bi utegnilo v ligi ABA podobno uspeti tudi Krki. Ta je na prestavljeni tekmi 15. kroga proti Igokei v gosteh ob polčasu vodila za 13, a nato ni zdržala pritiska nasprotnika in na koncu klonila za – 13. Končni izid je bil 77:64 (20:23, 34:47, 57:54, Jošilo 19; Stipčević 12, Škifić in Lapornik po 11, Camphor 9, Barič in Škedelj po 8, Vrabac 4, Kosi 1). Danes bo znova na delu Olimpija, ki bo manj kot 48 ur po torkovem obračunu znova merila moči z Budućnostjo. Le da tokrat na zaostali tekmi 5. kroga regionalnega tekmovanja.

Novomeščani so proti Igokei začeli silovito in v prvem polčasu neusmiljeno polnili njen koš. Predvsem so bili natančni pri metih za tri točke. Luka Lapornik je na začetku drugega polčasa zadel že 12. iz 20 poizkusov in svoje moštvo popeljal na najvišjo prednost 16 točk. A nato je šlo vse samo navzdol. Dolenjsko moštvo je do konca tekme doseglo le še borih 14 točk in ob tem zgrešilo vseh preostalih deset metov za tri točke. Gostitelji so to znali kaznovati in brez težav prišli že do enajste zmage v sezoni. »Igokea je v drugem polčasu dominirala v skoku, bila agresivna v obrambi in igrala hitro košarko. Skratka, vrinili so nam njihov način igre. Mi smo se dobro borili, sploh če vzamemo v obzir, kaj se nam je dogajalo v zadnjih tednih,« ni bil pretirano razočaran trener Krke Vladimir Anzulović.

Po pomembni tekmi v evropskem pokalu Olimpijo proti Budućnosti čaka nov, prav tako pomemben obračun proti Podgoričanom v ligi ABA. Pri Ljubljančanih ne bo imel pravice nastopa Luka Rupnik, saj je zmaje okrepil kasneje, kot bi morala biti na sporedu tekma v 5. krogu. »V torek je veliko naših fantov na parketu preživelo več kot 30 minut, zato bo naša igra na današnji tekmi precej odvisna od regeneracije. Ne moremo računati na uspeh, če ne bomo pustili srca na igrišču in če se ne bomo, po domače, stepli z Budućnostjo. Upam, da smo to zdaj dokončno dojeli,« pravi trener Olimpije Jurica Golemac.