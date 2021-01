Otočani se tri tedne po zaključku brexitske »revolucije«, te zelo angleške revolucije, ki ni niti najmanj prizadela elit (prej nasprotno), vse bolj zavedajo škodljivih posledic, ki jih je prinesla vsem drugim.

Prve tedne po brexitski »osvoboditvi« so vodilni protestniki ribiči, zlasti škotski, a tudi angleški. Ribiči iz Škotske in Devona so se z orjaškimi tovornjaki protestno pripeljali v londonsko četrt Westminster in začasno parkirali samo metre proč od Downing Streeta, kjer imata sedeža premier in finančni minister, ki ju noč in dan varujejo visoka železna ograja na začetku te znamenite ulice, za njo pa do zob oboroženi policisti. Napisi na tovornjakih so bili zgovorni: Brexitsko klanje, Nesposobna vlada uničuje ribolovno industrijo in podobno.

Grozili so, da bodo tam pustili tovor, ribe, rake in školjke, ki jih zaradi posledic Johnsonove v zadnjem trenutku sklenjene brexitske kupčije z EU z velikimi težavami sveže dostavljajo strankam v EU. Na koncu tega niso naredili, ker je konservativna vlada na hitro sporočila, da je ministrstvu za hrano in okolje dodelila dodatnih okoli 26 milijonov evrov za ribolovna podjetja, ki sta jih prizadeli brexitska svoboda in suverenost. Od ministrstva bodo lahko zahtevali do 113.000 evrov podpore.

Izdaja ribičev Ironično je, da so se kolovodje brexita, od Johnsona do Faragea, razglašali za prvoborce otoških ribičev in da je Johnson po sklenitvi dogovora trdil, da je sporazum zanje fantastičen. Največja evropska ribja tržnica v Peterheadu na severovzhodu Škotske te dni ponuja zelo drugačno podobo, saj spominja na mesto duhov. Britanska ribja industrija je od prvega januarja zaradi dolgotrajnih pregledov na mejah in zahtevanih številnih novih dokumentov, ki dražijo, ovirajo in upočasnjujejo izvoz, že izgubila na milijone evrov. V enem od prevozniških podjetij za prevoz rib in morskih sadežev pravijo, da so morali prejšnji teden izpolniti 400 strani izvozne dokumentacije za vstop v EU. Podjetje D. R. Collin & Son, ki ima 200 zaposlenih, je pred prvim januarjem v Francijo dnevno pošiljalo tovornjak do dva, polna rakov, jastogov in škampov, in zaslužilo okoli 170.000 evrov. Letos ni poslalo še niti enega. Mnogi tovornjaki – hladilniki – se z evropske celine vračajo prazni, kar še povečuje skupno izgubo. Ogroženo je preživetje na tisoče ribičev. Tudi zato, ker je cena ulova padla na komaj dva penija (0,02244 evra) na kilogram. Dodatni stroški so jih močno udarili. Številne ribiške barke ostajajo zasidrane. Veliko morske hrane se pokvari, preden doseže stranke v EU. Večina ribičev je bila med najbolj strastnimi brexitarji. Zdaj pravijo, da jih je vlada izdala in žrtvovala za melodramatično sklenitev dogovora z EU v zadnjem trenutku.