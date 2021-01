Malo pred polnočjo pa so morali ponovno intervenirati na Prešernovem trgu, ko je zagorela novoletna jelka sredi trga. Še pred prihodom gasilcev so drevo na srečo pogasili policisti in s tem preprečili večji požar, saj je bila, kljub temu da na drevesu novoletne lučke ne svetijo več, napeljava še vedno priključena v elektriko. Iz Policijske uprave Ljubljana pa so sporočili, da so ponoči prijeli 30-letnika, ki je z bencinom polil in požgal novoletno jelko. Zoper njega bo podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari.

Novoletno razsvetljavo so v mestu sicer izključili 17. januarja.