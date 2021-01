V TNP prepovedano fotografiranje z droni

Na tablah, ki v TNP opozarjajo, kaj je prepovedano početi, so se znašli tudi brezpilotni zrakoplovi. V parku opažajo porast fotografiranja z njimi, vendar opozarjajo, da zakonodaja to početje močno omejuje. Kršitve so, kot ugotavljajo na terenu, najpogosteje posledica nevednosti.