Prvi je zaščita njih samih. Četudi vemo, da je pri mlajših smrtnost po okužbi s koronavirusom majhna, pa vendar te okužbe ne smemo kar primerjati z gripo. En mesec po preboleli gripi si spet v stari kondiciji, pri okužbi s koronavirusom pa posledice trajajo zelo dolgo. Tudi pol leta ali več po preboleli okužbi ostajajo šibka splošna kondicija, težave z dihanjem, spominske motnje. Drugi razlog za cepljenje zaposlenih v zdravstvu in domovih za starejše je zaščita njihovih varovancev, na katere lahko prenesejo okužbo. Mar res smemo neprizadeto gledati, da osebje okuži varovance in je krivo za številne primere resne bolezni ali celo smrti? In še tretji razlog: solidarnost med njimi samimi, kajti če jih nekaj zboli in so nato daljši čas odsotni z dela, bodo drugi še huje preobremenjeni. Odločna akcija informiranja in pobijanje izmišljenih razlogov proti cepljenju lahko zagotovi, da bo velika večina zaposlenih v zdravstvu sprejela cepljenje. Nedeljski dnevnik