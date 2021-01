Številni najboljši teniški igralci na svetu se pritožujejo nad razmerami v Avstraliji. Znašli so se namreč v karanteni, kakršne niso pričakovali. Predvsem tisti, ki so prileteli z letalom, na katerem so odkrili potnike, pozitivne na novi koronavirus. Teh je devet, zaradi njih pa se je v 14-dnevni karanteni znašlo 72 igralcev in spremljevalcev, ki so prileteli iz Abu Dabija, Los Angelesa in Dohe. Ti igralci namreč nimajo možnosti treninga v nasprotju z vsemi drugimi, ki lahko hotelske sobe zapustijo za pet ur.

Med srečnicami, ki lahko zapustijo svojo sobo, je Kaja Juvan, ki se na profesionalno pot odpravlja z novim trenerjem. Konec lanskega leta sta skupna pot prekinila z dolgoletnim trenerjem Robijem Cokanom, odslej sodeluje s Špancem Antoniem Baldelloujem - Estevom. Ljubljančanka se je na pot v Avstralijo odpravila iz Združenih arabskih emiratov, kjer se je uspešno prebila skozi kvalifikacije, v katerih je kot prva nosilka brez izgubljenega niza premagala Avstralko Storm Sanders, Ukrajinko Anhelino Kalinino in Slovakinjo Rebecco Sramkovo.

Iz Avstralije nam je Kaja Juvan sporočila, da je prvi trening opravila v torek, in sicer s Slovakinjo Anno Karolino Schmiedlovo, s katero bosta skupaj trenirali prvi teden. »Zaradi strogih protokolov se lahko v času, ko sem zunaj hotelske sobe, družim le z vadbeno partnerico ter njenim in svojim trenerjem,« sporoča Kaja Juvan. »Ni mi preveč dolgčas. Ko sem v sobi, berem, se učim ali gledam filme,« sporoča 20-letna teniška igralka, ena štirih Slovencev, ki bodo v Avstraliji igrali v posamični konkurenci. Brez kvalifikacij so si nastope zagotovili Polona Hercog, Tamara Zidanšek in Aljaž Bedene.

Jubilej Polone Hercog Polona Hercog je v pogovoru s Teniško zvezo Slovenije iz Melbourna sporočila, da si je dolgo potovanje skrajšala z igranjem na turnirju v Abu Dabiju, od koder je potovanje vendarle nekoliko krajše. »Zanimivo je bilo, da smo bili na letalu le igralci in trenerji. Posebna situacija pa je na samem prizorišču, saj si lani s trenerjem Željkom Krajanom ob sprehodu po ulicah nisva niti predstavljala, da bo leto pozneje vse skupaj tako drugačno,« prve svoje občutke sporoča Štajerka, ki ima pred letošnjo sezono visoke cilje: »Lani sem napredovala v fizični pripravi, gibanju na igrišču in navsezadnje tudi izvedbi začetnega udarca. Pa tudi v pristopu do tenisa in življenja nasploh.« Mariborčanka je včeraj praznovala 30. rojstni dan. »V zadnjem desetletju sem imela precej vzponov in padcev. Menim, da so bili padci posledica poškodb, saj sem jih imela v preteklosti veliko. Pojavljale so se v valovih. Ko sem odpravila eno, začela igrati bolje, se je pojavila nova, ki me je oddaljila od teniških igrišč za tri, štiri pet mesecev. Let ne jemljem kot oviro. Nabrala sem si veliko izkušenj, tako da mi je precej lažje,« odgovarja. »Lani sem odigrala nekaj zelo kakovostnih dvobojev. Vselej mi pomeni poseben izziv igrati proti najboljšim igralkam sveta. Zato zelo pozitivno gledam naprej,« pravi 49. igralka sveta.