Neimenovani tiskovni predstavnik ruskega sklada za neposredne naložbe je sporočil, da so v torek vložili vlogo pri Evropski agenciji za zdravila (Ema). »To je pomemben mejnik,« je dodal. Pregled prvih dokumentov, ki jih je vložil sklad, je pričakovati februarja. V Emi so potrdili, da je v torek potekal sestanek z razvijalcem ruskega cepiva, na katerem so razpravljali o njihovem razvojnem načrtu in nadaljnjem sodelovanju z agencijo.

Iz Eme so še sporočili, da trenutno ne poteka tekoči pregled ruskega cepiva. »Ema bo obvestila o začetku postopka tekočega pregleda,« so dodali.

Ruske oblasti so cepivo Sputnik V, imenovano po sovjetskem satelitu, registrirale avgusta lani, več mesecev pred zahodnimi tekmeci in še pred začetkom obsežnega kliničnega testiranja, zaradi česar so bili nekateri strokovnjaki zadržani.

Razvijalec trdi, da je cepivo več kot 90-odstotno učinkovito. V Rusiji se je množično cepljenje s Sputnikom začelo ta teden. Ruski sklad za neposredne investicije je še sporočil, da je njihovo cepivo že registrirala vrsta držav, med njimi Belorusija, Venezuela, Bolivija in Alžirija.