V poslanski skupini LMŠ so po naših informacijah pripravili interpelacijo zoper ministra za delo, družino in socialne zadeve Janeza Ciglerja Kralja, ki jo nameravajo sedaj poslati v podpis ostalim opozicijskim poslanskim skupinam. Če se jim te pri podpisovanju interpelacije ne bodo pridružile, jo bodo poslanci Šarčeve stranke jutri v parlamentarno proceduro vložili sami.

Kot je mogoče slišati v LMŠ, vložitev interpelacije nikakor ne pomeni, da je projekt konstruktivne nezaupnice pokopan; to bodo ponovno vložili, ko bodo lahko glasovali vsi poslanci, ki so se pod nezaupnico podpisali. Po ocenah v LMŠ pa mora opozicija opravljati svojo vlogo in se ustrezno odzvati tudi na sporna ravnanja posameznih ministrov.

Cigler Kralju očitajo slabo stanje v domovih starejših občanov, kaplja čez rob pa naj bi bilo, da je ministrstvo za delo na razpisu za projekte za zaščito ranljivih skupin organizaciji Iskreni, katere ustanovitelj je minister sam, podelilo 130.200 evrov. »Financiranje lastnega zavoda, ki je proti cepljenju, je kaplja čez rob. Ne glede na konstruktivno nezaupnico (ki ostaja naša prioriteta), je opozicija dolžna ukrepati v takšnem primeru. Minister mora oditi. Da o stanju v DSO-jih niti ne govorimo!« je na twitterju zapisal prvak LMŠ Marjan Šarec.