Opogumljajoči rezultati analize krvi sodelujočih v preizkusih temeljijo na obsežnejših analizah od tistih, ki jih je minuli teden objavilo ameriško podjetje Pfizer. Podoben laboratorijski preizkus je minuli teden pokazal, da je cepivo učinkovito proti ključni mutaciji z imenom N501Y, ki so jo našli v dveh močno nalezljivih novih sevih, ki se širijo po Veliki Britaniji in Južni Afriki, poroča agencija Reuters na svoji spletni strani.

Danes objavljeno študijo na strani bioRxiv.org, ki je drugi znanstveniki še niso pregledali, so izvedli na sintetičnem virusu z desetimi mutacijami, ki so značilne za sev B117, ki so ga ugotovili v Veliki Britaniji. Med enajstimi avtorji študije sta tudi Ugur Sahin in Oezlem Tuereci, soustanovitelja nemškega BioNTecha.

Študija vzbuja upanje, medtem ko v Veliki Britaniji dnevno poročajo o rekordnem številu okužb, ki so posledica širjenja bolj nalezljivega seva. Pomeni tudi, da ne bo potrebno znova zagnati razvoja cepiva. Vendar je virus potrebno stalno nadzirati, da bi preverili, ali spremembe ohranjajo zaščito pred okužbo, so poudarili avtorji študije.

V preizkusu so vzorce krvi, ki so jih odvzeli 16 cepljenim udeležencem, izpostavili sintetičnemu virusu, ki ima na površini enake proteine kot B117. Ugotovili so, da so protitelesa, ki so se razvila v krvi, enako učinkovito nevtralizirala ta psevdovirus kot izvornega, za katerega je bilo razvito cepivo.

Strokovnjaki nad rezultatom niso presenečeni, so pa napovedali podobne študije z južnoafriškim sevom virusa. V nekaj dneh naj bi podrobno analizo učinka cepiva na južnoafriški sev objavil BioNTech.