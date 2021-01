Ford mora vpoklicati vozila, proizvedena v letih od 2006 do 2011, med drugim modele ranger in fusion. Mazdina vozila pa so bila v avtomobilske salone poslana med 2006 in 2012.

Japonska Takata je svoje zračne blazine polnila z nestanovitnim amonijevim nitratom. Ta naj bi v primeru prometne nesreče povzročil manjšo eksplozijo, s čimer bi se napihnila zračna blazina. A ta snov lahko, če je bila izpostavljena vročini in vlagi, eksplodira s preveliko silo, tako da lahko raznese kovinsko posodo in v voznika in potnike pošlje nevarne šrapnele.

Ford in Mazda sta sicer trdila, da so njuna vozila opremljena tudi s kemikalijami za odvajanje odvečne vlage, zato so varna. A se NHTSA z njima ni strinjala in odredila odpoklic. Proizvajalca morata načrt vpoklicev pripraviti in regulatorju predložiti v 30 dneh.

Zaradi spornih zračnih blazin je v ZDA umrlo okoli 18 ljudi, še 400 jih je bilo ranjenih. Doslej je že kakih 20 avtomobilskih proizvajalcev moralo popraviti na milijone vozil. Novembra lani je denimo General Motors v delavnice vpoklical 5,9 milijona vozil v ZDA, potem ko je NHTSA zavrnila njegovo prošnjo, da bi bili iz odpoklica izvzeti mestni terenci in določeni kombiji.